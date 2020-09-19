В Анапе пройдет краевой слет юных экологов и школьных лесничеств

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе с 22 по 26 сентября пройдет краевой слет юных экологов. Ученики с 7 по 11 классов соберутся, чтобы продемонстрировать своих знания, выполнить индивидуальные и командные задания, а также разработать проекты по природосбережению.

- Краевой интеллектуальный слет юных экологов и членов школьных лесничеств пройдет в рамках госпрограммы «Дети Кубани». Он направлен на выявление и поддержку одаренных учащихся, склонных к научно-исследовательской деятельности, а также их ранней профессиональной ориентации, - рассказали в краевом министерстве образования.

Участниками слета станут победители и призеры краевых и всероссийских конкурсов по естествознанию.