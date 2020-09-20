Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 сентября 2020 года увеличилось еще на 94 человека

Рассказываем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 20 сентября 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

За ежедневными сводками оперативного штаба по ситуации с COVID-19 продолжают следить тысячи жителей Кубани. Сообщаем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 сентября 2020 года.

За последние 24 часа на Кубани зарегистрировано 94 новых случая заражения. Таким образом количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе перевалило за 13 тысяч.

За последние сутки в России выявлено 6149 новых случаев коронавируса и 79 смертей.

- За сутки в России полностью выздоровели 2895 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них из больниц Краснодарского края выписаны домой за минувшие сутки 22 человека. По данным врачей, все они получили отрицательные тесты на COVID-19.

Напомним, в регионе продолжают действовать некоторые ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, в крае продлен режим самоизоляции и запрет на массовые мероприятия.