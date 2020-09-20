В Апшеронске бойцы Росгвардии потушили пожар, вспыхнувший в супермаркете

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Этот случай произошел в одной из торговых точек в Апшеронске. Ранним утром бойцы Росгвардии получили сигнал - сработала пожарная сигнализация в супермаркете на улице Королева. Прибыв на место, патрульные увидели черный дым, струящийся из окон помещения. Как оказалось, это была подсобка.

- Прапорщик полиции Андрей Дзадурьян и старший сержант полиции Олег Саржанов оперативно отреагировали на сигнал и собственными силам начали тушить пожар, - рассказывают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Первым делом, правоохранители позвонили в пожарную часть, сообщили о ЧП собственнику супермаркета. После этого они вошли в здание и отключили электропитание, чтобы избежать серьезных ЧП.

После этого росгвардейцы нашли огнетушитель и погасили вспыхнувшее пламя.

- В результате слаженных действий очаг возгорания удалось ликвидировать собственными силами, - добавляют в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ЧП никто не пострадал.