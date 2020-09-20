16-летний школьник из Сочи победил на чемпионате и первенстве России по брейк-дансу

Руслан Громов Фото: пресс-службы администрации Сочи.

16-летний Руслан Громов из Сочи одержал победу на чемпионате и первенстве России по брейк-дансу. Соревнования проходили в Казани, где собрались десятки танцоров из разных уголков страны.

- Руслан Громов был признан лучшим в своей возрастной категории, - говорят в администрации курорта.

Стоит сказать, с самого детства Руслан искал себя в спорте – занимался боксом, волейболом, баскетболом, плаванием и грузинскими танцами, а в 2011 году пришел в брейк-данс. Уже через пару лет стал побеждать на крупных фестивалях и чемпионатах федерального масштаба.

Три года назад впервые покорил судей на чемпионате мира. И продолжает привозить кубки, медали и дипломы из разных стран, выступая под псевдонимом «Гром». Сейчас в копилке танцора – более 70 наград. Очередной титул чемпиона мира юноша получил на чемпионате в Китае, который проводился в прошлом году.

– Мы гордимся такими жителями нашего города, как Руслан, – говорит председатель Молодежного совета при главе Сочи Анастасия Чугунова. - Желаем ему новых побед, готовы и дальше поддерживать и помогать талантливому танцору.

К слову, чемпионат и первенство России по брейкингу станут для Руслана отборочными этапом в сборную команду России по танцевальному спорту. Победители турнира смогут попасть в список участников официальных международных соревнованиях по брейкингу в 2021 году.