В Сочи канатные дороги закрывают на ремонт

Плановая профилактика канаток позволяет избежать сбоев в работе. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В горах Сочи канатные дороги закрывают на ремонт. Запланирован он с 19 октября по 30 ноября, в связи с чем секторы курорта поэтапно приостановят свою работу.

- Плановая профилактика канаток помогает избежать аварийных ситуаций, - объясняют техники.

С 19 октября по 8 ноября временно отключат канатные дороги Центрального сектора. Они ведут к реликтовому лесу, в веревочный парк, на панорамную площадку, в долину Цирк-2 и к вершине Черная Пирамида.

- А с 9 ноября «канатки» сектора «Реликтовый лес» и «Вершина» возобновят работу, и гости смогут подняться на Поляну 2200, - рассказывают в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

А вот покорить вершину Черная Пирамида туристы смогут лишь следующим летом. Что же касается горной долины Цирк-2, то она откроется зимой и будет работать для тех, кто приедет кататься на лыжах и сноубордах.

- Канатные дороги Восточного сектора «уйдут» на профилактику с 9 ноября и до горнолыжного сезона, - сообщили в пресс-службе курорта. - Посетить водопад Поликаря и прогуляться по одноименной лесной экотропе можно до 8 ноября.

Главную канатную дорогу «Красная Поляна», курсирующую между Поляной 540 и Поляной 960, закроютн а регламентные работы с 9 по 30 ноября. Тех, кто забронирует номера в отелях на высоте, будет довозить бесплатный трансфер.