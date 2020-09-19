В Краснодаре пропал 7-летний мальчик

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Краснодаре разыскивают 7-летнего Александра Лавниченко. По словам родителей, 19 сентября 2020 года мальчик не вернулся из школы, которая находится в Юбилейном микрорайоне.

Семья забила тревогу и стала обращаться за помощью во все инстанции. Обеспокоенные родители позвонили в полицию и поисковикам. Известно, что волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили ребенка в розыск. Они просят помощи в распространении информации.

Рост мальчика 120 сантиметров, у него нормальное телосложение, короткие черные кудрявые волосы, карие глаза. Ребенок одет в черный спортивный костюм, желтую футболку, синие спортивные босоножки. С собой у него ярко-желтый рюкзак.

Всех, кто заметит мальчика, просят срочно звонить в полицию или волонтерам: 8-800-700-54-52. Дорога каждая минута.