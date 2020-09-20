В Краснодаре волонтеры организовали срочный поиск пропавшего 7-летнего мальчика

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Стало известно, что волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» организовали срочный поиск пропавшего 7-летнего мальчика. Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре пропал Александр Лавниченко. 19 сентября мальчик ушел в школу №89, которая находится в Юбилейном микрорайоне, но обратно так и не вернулся.

Никто из близких не знает о том, куда направился ребенок, когда вышел из учебного заведения.

Поскольку дорога каждая минута, организован срочный выезд добровольцев в Юбилейный микрорайон. Первые группы поисковиков стартовали от улицы 70-летия Октября, 26. Планируется максимально оперативно прочесать и осмотреть территорию района.

«Комсомолка» следит за развитием событий.