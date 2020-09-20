Завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего по дороге со школы в Краснодаре

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Десятки неравнодушных людей следили за поисками 7-летнего мальчика, пропавшего в Краснодаре. И вот стало известно, что они окончены.

Напомним, ребенок исчез накануне днем. Мальчик ушел в школу №89, которая находится в Юбилейном микрорайоне, но домой так и не вернулся. Родители не на шутку испугались, обрывали телефоны, но все тщетно. Тогда семья пропавшего школьника обратилась за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Они организовали срочный выезд добровольцев. Ребенка искали по всему району. Пока одни прочесывали берег реки Кубань, другие осматривали подвалы и чердаки домов. И вот спустя пару часов появились хорошие новости - мальчик найден!

- Ребенок жив! - сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчика нашли в подъезде собственного дома, где он прятался.

- Ребенок опоздал и боялся идти домой. Все это время был в подъезде. Когда слышал, что его ищут, переходил с места на место. Поэтому его никто не мог найти внутри, - сообщила одна из добровольцев Валерия Дульская, которая нашла мальчика. - Но нам повезло, потому что он уснул на этаже, когда мы пришли.

Школьника уже передали родителям.