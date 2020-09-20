В подъездах пострадавшего от пожара дома на улице Российской в Краснодаре меняют окна

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Восстановление многоэтажки, пострадавшей в пожаре, продолжается. Сейчас идет зачистка обгоревших стен, приводят в порядок подъезды, демонтируют остатки обгоревших сплит-систем. Ремонтируют электропроводку, чинят системы водоснабжения и канализации.

Кроме того, рабочие уже приступили к остеклению окон.

- Сегодня начали менять окна в подъездах, а также сняли замеры в квартирах, где потребуется заново остеклить окна, - рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. - Конечно, для жителей этих квартир это будет бесплатно.

Далее подрядные организации приступают к оштукатуриванию стен седьмого этажа.

Напомним, пожар в восьмиэтажном доме по улице Российской, 267/6 произошел ночью 13 сентября. Площадь возгорания составила 4400 тысячи квадратов. Сгорел верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. В границах многоэтажки введен режим локальной ЧС.