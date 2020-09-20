Завершены поиски мужчины, пропавшего неделю назад в Анапе

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Стало известно о том, что завершены поиски 32-летнего Михаила Михайлова, пропавшего неделю назад в Анапе. Напомним, об исчезновении мужчины сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Он перестал выходить на связь с 13 сентября 2020 года. Родные встревожились и обратились за помощью к поисковикам в надежде, что они помогут найти Михаила.

В течение недели добровольцы разыскивали мужчину, распространяли ориентировки в соцсетях и, наконец, волонтеры поискового отряда сообщили добрые новости.

- Михаил найден, он жив, - уточнили «КП» - Кубань» в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Напомним, ранее в Краснодаре пропал 7-летний ребенок. Поздно вечером были организованы срочные поиски - мальчика нашли.