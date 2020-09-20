Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 20 сентября скончались еще три человека

У большинства погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 94 случая заражения. Кроме того, зарегистрировано три летальных исхода - все смертельные случи произошли в Сочи.

- 66-летний мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу №2 Сочи с внебольничной двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - Тест на коронавирус показал положительный результат.

В связи с ухудшением состояния мужчину перевели на ИВЛ. Он также страдал гипертонической болезнью, сахарным диабетом, диабетической нейропатией. Спасти пациента не удалось.

В эту же больницу госпитализировали и 69-летнюю жительницу Сочи, у которой лабораторно также подтвержден COVID-19.

- Женщину подключили к ИВЛ с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония, - добавляют в оперштабе края. - У пациентки также имелась ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Третий летальный случай зафиксирован в этой же инфекционной больнице. У 86-летнего мужчины после госпитализации подтвердили наличие коронавируса. На этом фоне у него развилась внебольничная двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония, его подключили к ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Он также страдал гипертонической болезнью.

Напомним, начала пандемии в регионе погибло 244 пациента с COVID-19.