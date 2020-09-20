Фото: Яндекс.пробки.

На пути к Сочи образовались многокилометровые пробки. Судя по данным сервиса Яндекс.пробки, автомобилисты стоят в заторе уже не один час.

Больше всего водителей удручает дорожная ситуация у поселка Дедеркой в Туапсинском районе. Здесь машины стоят намертво, причем в обе стороны. Затор начинается у въезда в населенный пункт и заканчивается в районе другого села Дзеберкой. Общая протяженность пробки порядка 10 километров.

Как стало известно, машины попали в затор из-за дорожных работ, которые автомобилисты наблюдают в районе смотровой площадки и в самом поселке Дедеркой.

Дорожные работы повлияли и на дорожную ситуацию в Лазаревском. Там «красная нить» растянулась по улице Лазарева - машины стоят в обе стороны.