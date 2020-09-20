В Анапе запретили туристам кататься на катамаранах

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В Анапе запретили купаться на всех пляжах. Администрация Анапы на своем официальном сайте опубликовала предупреждение. Дело в том, что на курорте поднялся сильный отжимной ветер, который опасен тем, что дует от берега. А значит риск, что туристов может унести в море, повышается.

- Из-за отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов на пляжах Анапы запрещено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными.

- Просим взрослых не допускать детей до купания на надувных кругах и матрасах даже у берега, - добавили «КП» - Кубань» спасатели.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Новороссийске 20 сентября ожидается ветер 20-25 метров в секунду.