Экстренное предупреждение по пожароопасности на Кубани снова продлили

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Несмотря на резкое похолодание, в Краснодарском крае все еще сохраняется высокая пожароопасность. С 21 по 23 сентября будет существовать вероятность возникновения возгораний. Всю информацию в ведомстве продублировали в смс-рассылке.

- Местами в северо-восточных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В большинстве районов края, в частности, в Краснодаре и на Черноморском побережье, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

- Жителей и гостей курорта настоятельно попросили не разжигать костры на природе и не палить сухую растительность у водоемов, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону 112.