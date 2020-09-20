В пострадавшем от пожара доме на Российской в Краснодаре штукатурят технический этаж и очищают фасад

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В пострадавшем от пожара доме на улице Российской в Краснодаре продолжают наводить порядок. Сейчас в многоэтажке штукатурят технический этаж и очищают фасад.

- Также в подъездах, которые пострадали во время пожара, продолжается остекление окон и замена стояков, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Кроме этого, рабочие зачищают обгоревшие стены и демонтируют плитку пола, в коридорах начались малярные работы. Как говорит заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев, все идет по графику.

- Чтобы приступить к одному из важнейших этапов в восстановлении дома - монтажу кровли, специалисты сваривают необходимые конструкции на металлобазе, - говорит Андрей Дорошев. - С 21 сентября начнем их завозить и монтировать.

Сейчас на объекте задействованы четыре подрядные организации, за работой которых следят в круглосуточном режиме по камерам.

- Все расходы по восстановлению после пожара оплатит застройщик этого дома, - добавляют в мэрии.

Кстати, сотрудники администрации вместе с собственниками жилья ежедневно составляют описи пострадавшего от огня имущества. Обследовано уже более 300 квартир.