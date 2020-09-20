Лето продолжается: На Кубань вернется 30-градусная жара

На Кубани резко потеплеет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Резкое похолодание напугало жителей Краснодарского края. Выходить утром из дома многим было зябко, потому большинство прохожих шли в плащах и куртках. Однако уже с начала следующей недели в регион все-таки возвращается жара. Это будет второй «сезон» бабьего лета-2020.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем с 21 сентября начнет идти вверх. Начиная со среды, 23 сентября, ожидается +28-30 градусов. Чуть прохладнее на Черноморском побережье +26-28 градусов. При этом всю неделю метеорологи не ждут дождей, а если и сформируется туча, то лить будет не на всей территории региона, а лишь местами.

Конечно, хоть сентябрьское возвратное тепло и называется бабьим летом, все-таки об августовских отметках ночью пора забыть. По ночам будет уже довольно холодно. В кубанской столице температура выше 15 не поднимется.