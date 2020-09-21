Гулькевичcкая детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае районы активно участвуют в нацпроекте «Культура». Каждый месяц оборудование обновляется в различных музыкальных школах и ДК. На прошлой неделе музыкальные инструменты получила музыкальная школа в Гулькевичском районе.

- В школу завезли аккордеон фирмы «Weltmeister», баян «Scandalli», четыре фортепиано и рояль «K.Hartmann», фортепиано «Kawai». Они произведены ведущими мировыми фирмами, занимающимися изготовлением музыкальных инструментов. Учреждение также получило новое интерактивное оборудование, учебные пособия и пюпитры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего было потрачено почти 4 миллиона рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что колледж искусств в Сочи подготовил свыше 2 тысяч музыкантов, художников и специалистов культурно-просветительского направления. Более 30 лет учреждение не покупало инструменты. А на неделе сюда поступили сразу несколько обновок.