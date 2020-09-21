В Цемесской роще Новороссийска после отдыхающих собрали 24 тонны мусора

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

На выходных жители и чиновники Новороссийска устроили экологическую акцию. Десятки людей вышли привести в порядок Приморский район города. За день с территории Цемесской рощи вывезли около 24 тонн мусора.

- К сожалению, не все уважительно и бережно относятся к нашей роще. Участники субботника вынесли оттуда десятки мешков с мусором, и это лишь небольшая часть того, что они там увидели, - сообщил на своей страничке в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Глава города отметил, что в зеленой зоне мусор оставляют отдыхающие.

- Роща сильно замусорена, видно, что граждане не убирают за собой пакеты, стаканы и бутылки, а все выбрасывают под деревья и в кустарники, - написал Дяченко.

Мэр поблагодарил всех, кто пришел на субботник и выразил свое небезразличное отношение к природе.