У жителя Кубани за нарушения ПДД забрали «Mercedes»

Фото: УФССП РФ по краю

Житель Успенского района колесил по дорогам, нарушая правила дорожного движения, но штрафы при этом не оплачивал. За несколько лет водитель накопил задолженность по квитанциям 275 тысяч рублей – это штрафы и исполнительный сбор.

- В отношении должника возбуждено несколько десятков исполнительных производств, объединенных в одно. Мужчина добровольно не хотел оплачивать штрафы, поэтому судебный пристав нашел имущество, которые можно реализовать. В собственности оказался автомобиль «Mercedes-Benz S500» 2007 года выпуска. Его выявили в транспортном потоке, а должнику пришлось покинуть роскошное кожаное кресло представительского «Мерседеса», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В настоящее время машина арестована. Если мужчина в ближайшее время не оплатит штрафы, авто продадут на аукционе, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.