Дом по улице Российской в Краснодаре после пожара продолжают восстанавливать 120 человек

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В многоквартирном доме по улице Российской, в котором выгорел мансардный этаж, круглосуточно продолжаются восстановительные работы. Сейчас на месте работают 120 человек и 12 единиц техники.

- В горевшем доме рабочие штукатурят технический этаж и очищают фасад. Также в подъездах, которые пострадали во время пожара, продолжается остекление окон и замена стояков. Идет зачистка обгоревших стен, демонтаж плитки пола, начались малярные работы в коридорах. На этой неделе приступят к монтажу кровли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что за восстановительными работами через камеры видеонаблюдения, которые установили на здании. Жильцы продолжают находиться в гостиницах «Кавказ» и «Москва», их кормят три раза в день. Сейчас в выгоревшем доме работают шесть комиссий по установлению ущерба.