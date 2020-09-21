В Краснодаре 49 классов отправили на удаленку из-за коронавируса

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В краевом центре прошло планерное совещание, на котором среди насущных вопросов обсудили работу школ в период пандемии.

- Коронавирусом начали болеть учителя, в результате чего три школы перешли на дистанционное обучение. Эти заведения будут обследованы Роспотребнодзором, если специалисты подтвердят, что все в порядке, занятия возобновятся в очном режиме, - отметил директор департамента образования Алексей Некрасов.

Также куратор образования добавил, что в школах болеют и дети. На 18 сентября было зафиксировано 49 классов, которые отправились на удаленку из-за коронавируса.

- Все помещения после разобщения классов обрабатываются, дезинфицируются. Ждем выздоровления детей, чтобы вернуть к обучению в обычном режиме, - акцентировал Некрасов. - Ситуация сложная, но не критичная. Она находится на постоянном контроле. Хочу обратиться к родителям, чтобы они с пониманием относились к тем мерам, которые в первую очередь направлены на безопасность их же детей.