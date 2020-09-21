Погорельцам дома на Российской в Краснодаре купят новые квартиры

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Расселение самого верхнего этажа дома на улице Российской, который выгорел полностью, - это одна из первоочередных задач, которой заняты власти и застройщик. Собственникам сначала, предложили два варианта - восстановление в жилой этаж, либо восстановление в технический. Но мэр города отметил, что первый вариант неприемлем и необходимо срочное решение. Новые квартиры погорельцам уже присмотрели в том же районе.

- Застройщик взял на себя обязательства, все будет куплено за его счет. Квартиры уже подобрали в этом же районе, чтобы дети продолжали ходить в те же школы и детские сады. Жители все проголосовали «за», полностью эту идею поддержали, - сообщил заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

Для жителей седьмого этажа предоставят альтернативное жильё в собственность примерно той же квадратуры, отметили в мэрии.