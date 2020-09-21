«К поискам подключили вертолет»: На Кубани приезжего объявили в федеральный розыск за убийство

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

34-летний мужчина мечтал о домике на Кубани. Жилье он начал строить в хуторе Семенцовка Крымского района. Тяжелые работы одному были не по силе, и приезжий подключил двух помощников. Но найти общий язык он с ними не смог.

- Днем 17 сентября хозяин с двумя мужчинами возводил на участке дом. В процессе строительства он остался недоволен тем, как работает 39-летний помощник. На этой почве мужчины стали ругаться. Собственник не выдержал напора и взялся за ружье, из которого выстрелил не менее пяти раз. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Свидетелем стал второй рабочий, он и сообщил о случившемся в полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск, а к поискам подключили вертолет.

В настоящее время устанавливается местонахождения фигуранта. Наряду с сотрудниками полиции привлечены силы и средства Росгвардии, в том числе вертолет, - добавили в следственном комитете.

Оперативники просят всех, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого Александра Кохана сообщить об этом по телефонам 8-861-31 4-78-85 или 02.