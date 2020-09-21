Сбербанк сделал покупки в кредит еще проще

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Сервис позволяет покупателям воспользоваться заемными средствами без посещения банка, процесс зачисления денег на карту занимает не более 10 минут. Воспользоваться услугой могут держатели карт Сбербанка более чем в 150 магазинах на территории Краснодарского края.

Наибольшим спросом такая услуга пользуется в магазинах, реализующих товары длительного использования – мебель, бытовую технику, товары для строительства и ремонта, верхнюю одежду. Чтобы предоставить своим клиентам возможность покупки в кредит на кассе, предприятие должно иметь заключенный с банком договор на оказание услуги и терминал эквайринга для безналичной оплаты. Отличительный знак таких магазинов – размещенный на кассе стикер с надписью «Доступна покупка в кредит».

Если покупатель хочет воспользоваться оплатой в кредит, продавец выбирает в кассе опцию «покупка в кредит» и обозначает сумму, необходимую покупателю. Клиент подносит карту Сбербанка к терминалу, и после ее считывания в банк автоматически отправляется запрос на оформление потребительского кредита. Минимальная доступная сумма составляет 3 тысячи рублей, максимальная - 300 тысяч рублей на срок от 3 до 36 месяцев.

Если банк одобрил заявку, клиенту приходит смс-сообщение с номера «900», запрашивающее подтверждение на оформление потребительского кредита. Клиент отправляет в банк смс с подтверждением заявки, и на его карту зачисляются деньги. После этого клиент может рассчитаться с продавцом товара своей картой через терминал эквайринга.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«При оплате крупных покупок у клиентов может возникнуть необходимость воспользоваться заемными средствами. Для их получения, как правило, нужно потратить время на оформление кредита в банке или у специалиста в магазине. Новый сервис Сбербанка решает эту задачу и позволяет за 10 минут «не отходя от кассы» получить необходимую сумму на свою карту. Выгоден сервис и продавцам, поскольку даёт возможность закрыть потребность клиента в короткий срок и повысить объём выручки магазина»