В Геленджике сносят гостиницу

Фото: gelendzhik.org

В Голубой бухте Геленджика сносят недостроенную гостиницу. Здание возвели на улице Санаторной, позже выяснилось – со множеством нарушений.

- Объект площадью 500 квадратных метров построили с нарушением межевания границ земельного участка, также выявлены признаки не прямого назначения. Участок был предназначен для индивидуального жилищного строительства, а строение по виду гостиничного типа: восемь изолированных комнат на этаже с выходом в коридор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Мэрия подала в суд, чтобы снести самострой. Иск был удовлетворен. Собственник разбирает кирпичики за свой счет.