В Сочи турист сломал ребро, упав со скалы

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РФ

Вечером 18 сентября через службу «112» в спасотряд поступило сообщение о том, что со скалы сорвался мужчина. Служба спасения быстро выехала на место.

- Незарегистрированная туристическая группа шла через каньон на притоке реки Кудепста. В какой-то момент один из участников оступился и упал со скального уступа. Он получил серьезные травмы и самостоятельно передвигаться не мог, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Группа спасателей вышла к туристам через Очажную пещеру. На месте выяснилось, что пострадал 46-летний житель Московской области. Ему оказали первую помощь: поставили капельницу с обезболивающим и воротник Шанца. После этого мужчину на специальных носилках донесли к автомобилю скорой помощи.

- По предварительному диагнозу, турист получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и ушиб грудного отдела позвоночника, - добавили в службе спасения.