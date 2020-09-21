В осенний призыв на военную службу отправятся около 7 тысяч кубанцев

Фото администрации КК

Этой весной на военную службу с Кубани отправились около 5,5 тысяч новобранцев, в том числе 266 человек из числа казаков.

Очередная призывная кампания начинается с 1 октября. На этот раз в армию направятся более 7 тысяч призывников. Губернатор Кубани во время встречи с военным комиссаром региона Александром Кузнецовым отметил, что с учетом нынешней эпидобстановки нужно принять все меры безопасности.

– Присутствие родственников на сборных пунктах ограничено. Не всех допустят и на церемонию принятия присяги. Родители волнуются вдвойне, прошу вас особое внимание уделить работе с ними, – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам военкома края, к осеннему призыву все готово.

– Юноши смогут проходить тест на коронавирус за два дня до отправки. Также решается вопрос по предоставлению отдельных вагонов для отправки призывников к месту службы. В течение суток родители будут знать, куда отправлены их дети и контактные телефоны ответственных лиц, – рассказал Александр Кузнецов.