Киностатистика: что, где и когда смотрели жители края в 2020 году

Фото предоставлено пресс-службой Мегафона.

Пандемия и карантин, опасения и отсутсвие привычных радостей – все эти составляющие наших будней в 2020 году повлияли не только на реальную жизнь и быт. Большинство из нас, жителей юга, страдает от нехватки событийности – живых концертов, мероприятий и, конечно же, походов в кино. Почти все кинопремьеры весны и лета были перенесены на осень или вовсе на постоянное «когда-нибудь». В некоторых регионах, где эпидемическая ситуация улучшилась, стартовали долгожданные открытия кинотеатров, однако, в Краснодарском крае до сих пор нет постановления, разрешающего открытие залов, жители региона по-прежнему только мечтают увидеть, например, новый фильм Кристофера Нолана «Довод», а самые нетерпеливые даже отправляются на киновыходные в соседний Ростов-на-Дону.

Неудивительно, что культурный голод в этом году стал причиной огромной популярности домашних киносеансов. По данным пресс-службы МегаФона, доля их абонентов – пользователей сервиса МегаФон ТВ – в первом полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась почти на 30%. При этом анализ предпочтений пользователей показал, что в ТОП-10 по количеству скачиваний в нашем регионе вошли картины: «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом в главной роли, «Джентльмены» Гая Ричи и очередная часть боевика «Плохие парни навсегда», а также «Заражение» - кино, которое назвали едва ли не предсказавшим сюжетно эпидемию коронавируса в мире. Эти фильмы пользователи предпочитали смотреть в качестве Full HD.

По статистике интересов к отчественному и зарубежному кино пользователи того же МегаФон ТВ в Краснодарском крае разделились 50 на 50. Тенденции к развитию и продвижению российского кино в последние годы становятся все заметнее.

Одной из радостных новостей для искушенных российских кинолюбителей в последние дни стало проведение 31-го открытого российского фестиваля «Кинотавр», который, был перенесен с лета, но все же состоялся в Зимнем театре Сочи, как и прежде собрав на красных дорожках популярных русских актеров, режиссеров и долгожданных зрителей. С 11 по 18 сентября на показах фестиваля было представлено много новинок. Гостей и жюри потрясли конкурсные короткометражные картины «Варя» Ники Горбушиной, «Открой, это мама» Нины Воловой и фильм Ланы Влади «Сера», взявший гран-при. Полный метр же как всегда был представлен сильнейшими и ожидаемыми фильмами – биографический «Доктор Лиза» Оксаны Карас, посвященная правозащитнице и врачу Елизавете Глинке, комедия «Хандра» молодого режиссера Алексея Камынина, лента «Вмешательство» Ксении Зуевой с Анной Чиповской в главной роли.

Кино есть кино, однако от полнометражных фильмов уже давно не отстают и сериалы. На «Кинотавре» не зря был отмечен новый сериал «Чики», громкая премьера которого состоялась этим летом в онлайн-кинотеатрах. Потрясающая игра актрис Ирины Горбачевой, Варвары Шмыковой, Алены Михайловой и Ирины Носовой, бесконечно драматичный и подавляющий искренностью сюжет, хорошая режиссерская работа – все это позволило сериалу выйти также в топ. По данным МегаФон ТВ по просмотрам сериал на 6 месте. Другими востребованными сериалами по статистике сервиса в первые полгода 2020 оказались «Игра Престолов» (самый популярный сериал последних лет во всем мире), «Содержанки» Константина Богомолова, «Друзья» (пожалуй, самый популярный ситком на все времена), а также «Мир дикого Запада» и другие проекты канала HBO.

Очевидно, что жители Краснодара, Сочи и края за неимением альтернативы увеличивают спрос на просмотр дома, эти потребности закрывают онлайн-кинотеатры, сервисы. Студии снимают новые сериалы, на «Кинотавре» отгремели премьеры фильмов, а МегаФон сейчас предлагает своим абонентам, например, пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке», который доступен бесплатно на 3 дня. Он включает лучшие фильмы и сериалы, и отечественные, и зарубежные. Пока мы все ждем открытия кинозалов в регионе – можно не лишать себя удовольствия смотреть хорошее кино в отличном качестве.