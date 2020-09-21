Участники Программы лояльности РНКБ заработали вознаграждение свыше 7 млн рублей

Фото: РНКБ Банк (ПАО).

С начала старта Программы лояльности РНКБ Банка (ПАО) ее участники заработали вознаграждение свыше 7 млн рублей. Согласно условиям, при оформлении одного из банковских продуктов: кредита наличными, ипотеки или вклада, а также соблюдения всех правил Программы, клиенту ежемесячно выплачивается вознаграждение на карту в виде кэшбэка.

Вознаграждение можно получить по одному из перечисленных банковских продуктов. Основным правилом Программы лояльности является оплата покупок картой РНКБ, в том числе - кредитной, в любых торгово-сервисных сетях или через Интернет на общую сумму от 5 тысяч рублей в месяц. В совокупности с другими предложениями РНКБ, например, кредитной картой, у клиента появляется возможность не только получать дополнительный доход на карту, но и самостоятельно управлять ставкой по кредиту.

Так, при оформлении кредита наличными и совершении покупок на определенную сумму по своей кредитной карте, скидка к ставке в итоге может составить до 3% и снизиться до 7,9%. Кроме того, льготный период по кредитной карте РНКБ во время которого на потраченные суммы не начисляются проценты, составляет до 55 дней, а ее годовое обслуживание и выпуск/перевыпуск полностью бесплатны.

В основном владельцы кредитных карт расплачиваются с их помощью при совершении покупок в супермаркетах, аптеках, АЗС и в заведениях общественного питания. А в период пандемии короновирусной инфекции наблюдался рост количества операций в Интернете по кредитным картам почти в пять раз, при этом траты клиентов увеличилась в 3,5 раза.

- Портфель по кредитным картам РНКБ составляет на сегодняшний день 7,9 млрд рублей, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Кредитная карта в сочетании с Программой лояльности может стать незаменимым помощником в различных жизненных ситуациях – особенно очевидно это стало в период самоизоляции и связанных с ней финансовых сложностей и мер ограничения.

Оформить один из продуктов Программы лояльности можно на сайте банка, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. 16+