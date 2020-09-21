В Кропоткине продолжается капитальный ремонт городской поликлиники

Фото Минздрава КК

Капитальный ремонт в городской поликлинике Кропоткина обойдется краевому бюджету в 15 млн рублей.

Ремонт ведется на площади более 2 тысяч квадратных метров. Работы полным ходом ведутся на первом и втором этажах ,а также в цокольных помещениях.

- Уже завершен капремонт кабинета рентгенографии и маммографии, в рамках национального проекта «Здравоохранение» установлено новое оборудование – рентгеновский аппарат и маммограф,- рассказали в региональном Минздраве.

В рамках нацпроекта горбольница получила и универсальную систему ультразвуковой визуализации, и два аппарата ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии. На это израсходовано более 7 млн рублей.