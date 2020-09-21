Банк УРАЛСИБ выступил партнером бесплатного семинара для предпринимателей в Геленджике

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Рекомендации экспертов в финансовых и налоговых вопросах», организованный Администрацией города-курорта при поддержке Банка УРАЛСИБ и Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

В семинаре приняли участие более 80 представителей бизнеса, самозанятые жители города-курорта и района, а также студенты экономического колледжа.

Спикерами семинара выступили Андрей Романенко – Управляющий Директор Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Вера Сиренко – Руководитель ООО «КубаньПартнер», уполномоченный представитель налогоплательщиков Краснодарского края и Ольга Лукашева – первый заместитель Исполнительного директора УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края».

В ходе своих выступлений спикеры осветили различные аспекты развития бизнеса: раскрыли вопрос эффективного взаимодействия с банком с точки зрения предпринимателя, поделились секретами получения наиболее выгодных предложений от кредитных организаций, рассказали об особенностях ведения сезонного бизнеса в контексте оптимизации налоговых расходов в «низкий сезон». Также разговор на семинаре шел о возможностях привлечения «самозанятых» в бизнес и о действующих программах государственной поддержки предпринимателей.

«УРАЛСИБ имеет большой опыт выстраивания отношений с сегментом МСБ, которые развиваются с учетом ключевых трендов на этом рынке. В этих взаимоотношениях мы придерживаемся позиции, что предпринимателям и банкам интересны комплексные взаимоотношения, в которых банк выступает как партнер, способствующий развитию бизнеса. В этом смысле, участие в подобных образовательных семинарах является для нас логичным продолжением наших собственных усилий и образовательных проектов» - отметил Андрей Романенко.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.