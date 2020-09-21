В колонии для осужденных на Кубани заработал цех по производству антисептиков

Фото УФСИН по КК

Новое производство освоено в исправительной колонии ИК -5 в Апшеронске. На участке площадью 300 квадратных метров здесь начала работу современная производственная линия по изготовлению антисептиков. Объем выпуска крайне востребованной продукции составляет целых 5 тонн в день.

Новая производственная технология позволяет вести работу в замкнутом цикле - от загрузки исходного сырья до фасовки готовой продукции в тару.

- На новом производственном участке началось изготовление широко применяемого в целях дезинфекции средства «Аминоцид». В дальнейшем ассортимент и объемы выпускаемой продукции планируется существенно увеличить. За качеством конечного продукта предусмотрен тщательный лабораторный контроль,- сообщает пресс-служба УФСИН по краю.

Новая линия помогла создать дополнительные рабочие места для осужденных. Для работы на современном технологическом оборудовании организовано 8 рабочих мест.

В колонии рассчитывают, что полезный и осмысленный труд будет способствовать дальнейшему исправлению и ресоциализации осужденных, а также даст возможность погашать иски и возмещать причиненный ими ущерб гражданам и государству.