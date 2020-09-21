Завершается строительство нового корпуса школы в Тимашевске

Фото администрации КК

На строительство нового корпуса в прошлом и нынешнем году направлено порядка 371,8 млн рублей. Новый трехэтажный корпус строится на территории местной школы №4.

Проект включает в себя столовую, спортивный зал и студию танцев, а также библиотеку, актовый зал и медпункт.

Работы завершены почти на 70%. Сейчас более 100 рабочих завершают кирпичную кладку стен и стяжку пола на третьем этаже, идет укладка плитки и напольного покрытия на втором.

- Монтируют витражи в спортзале, прокладывают тепловые сети и водоотведение, устанавливают забор вокруг школы и оборудование спортгородка, – рассказали в департаменте строительства края.

С 2015 года открыто 39 новых школ, а к концу 2020 года их число будет доведено до 50.