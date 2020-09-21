Краснодарский край почти на 17% увеличил экспорт продукции АПК

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Непростая экономическая ситуация и карантинные ограничения в первой половине 2020 года практически не сказались на сельхозотрасли региона. Спрос на ее продукцию в десятках стран мира остается стабильно высоким.

С начала года регион смог увеличить экспорт и поставить продукцию местного АПК на 1,7 млрд долларов в 120 стран.

- Это на 247 млн долларов больше, чем было год назад. План этого года выполнен уже почти на 70%. Уверен, что такими темпами мы сможем выполнить задачи нацпроекта по экспорту, – рассказал губернатор Кубани журналистам.

Результаты АПК впечатляют. Так, план 2020 года по экспорту масложировой продукции уже практически выполнен. А мяса и молочных продуктов реализовано за рубеж уже на 29 млн долларов. Это на 40% больше, чем планировалось.

Сумму в миллиард долларов преодолел и экспорт злаков.

– Сейчас идет активная отгрузка зерновых. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, мы рассчитываем выполнить обязательства по поставкам пшеницы – благодаря качественным семенам кубанской селекции, научному подходу к сохранению урожая, – отметил Вениамин Кондратьев.

Экспорт сахара показал рост почти в пять раз по сравнению с 2019 годом.

Подобных результатов региону удалось достичь при помощи активной господдержки отрасли. В этом году она выросла до 8,3 млрд рублей.