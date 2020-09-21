В Краснодаре классы в 20 школах отправили на удаленку

В школах ушли на карантин несколько классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре три школы уже ушли на карантин из-за коронавируса. А теперь в удаленном режиме грызут гранит науки ученики и еще 49 классов из 20 разных школ. В столице Кубани те школы, где заболели дети, пока закрывают лишь частями.

- Коронавирусом начали болеть учителя, в результате чего три школы перешли на дистанционное обучение. Эти заведения будут обследованы Роспотребнодзором, если специалисты подтвердят, что все в порядке, занятия возобновятся в очном режиме, - сказал директор департамента образования города Алексей Некрасов.

А в тех школах города, где ученики ушли на дистанционное обучение, сейчас дезинфицируют освободившиеся кабинеты. Чиновники от образования говорят, что ситуация сложная, но не критичная. Она находится на постоянном контроле.

- Хочу обратиться к родителям, чтобы они с пониманием относились к тем мерам, которые в первую очередь направлены на безопасность их же детей, - сказал Алексей Некрасов.