Проблемному дому ЖК «Раз. Два. Три!» в Сочи выдано заключение о соответствии проекту

Фото мэрии Сочи

26-этажный дом на улице Пластунской не могли ввести в эксплуатацию в течение трех лет. Все произошло из-за того, что застройщик по своему усмотрению решил изменить изначальный проект.

Из проекта исчезла парковка, зато добавились дополнительные этажи. Проблему власти Сочи решали совместно с краевым департаментом по надзору в строительной сфере. Была проделана длительная и непростая работа. И теперь владельцы почти 400 квартир смогут въехать в свое жилье.

– В результате застройщик откорректировал проектную документацию, разрешение на строительство, что позволило выдать дому заключение о соответствии. Вскоре администрация города введет дом в эксплуатацию, – рассказал глава краевого департамента Максим Карпенко.

До конца 2020 года в регионе планируется завершить строительство более 100 долгостроев.