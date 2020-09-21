В Новороссийске оперативниками МВД с поличным задержан серийный вор

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции Новороссийска поступило сразу несколько заявлений от местных жителей о пропаже вещей и ценностей из их квартир.

Оперативники осмотрели места происшествий, придя к выводу ,что квартиры обворовывал, скорее всего, один и тот же «специалист»- слишком похож был почерк вора.

Вскоре сотрудники угрозыска сумели установить личность и местонахождение домушника. 44-летнего приезжего из Екатеринбурга полицейские задержали с поличным прямо на месте очередной кражи.

Как выяснилось, мужчина подозреваемый проникал в квартиры при помощи целого набора отмычек, которые нашли у него при личном досмотре. К моменту задержания серийный вор успел обчистить уже четыре квартиры на общую сумму более 140 тысяч рублей.

— Управлением МВД России по Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.