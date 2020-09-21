36 муниципалитетов Кубани получат субсидии на отлов и содержание безнадзорных животных

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В краевом департаменте ветеринарии обсуждена реализация положений федерального закона об обращении с животными.

Согласно закону, с начала 2020 года стерилизация, маркирование и вакцинация безнадзорных животных стали обязательным условием.

— Это относится к полномочиям муниципалитетов. Но к нам продолжают поступать обращения граждан, которые обеспокоены проблемами животных без владельцев в ряде городов и районов, – рассказал руководитель регионального департамента ветеринарии Роман Кривонос.

Краевой бюджет каждый год выделяет средства для помощи городам и районам по этому направлению.

В 2020 году предусмотрено 26 млн рублей на, временное содержание, стерилизацию и маркирование бездомных животных.

Заявки на получение средств подали 36 муниципалитетов. Как подсчитали в департаменте, с учетом этих цифр на одну бездомную собаку приходится около 5 тысяч рублей.