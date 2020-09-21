В Отрадненском районе отремонтируют крупную подстанцию

Фото: ПАО «Россети Кубань».

К ремонту крупного питающего центра в Отрадненском районе приступили специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань». Работы планируется завершить до конца сентября текущего года.

Подстанция обеспечивает бесперебойное электроснабжение ключевых социальных объектов территории и свыше четырех тысяч жителей района.

В настоящее время специалисты Армавирских электрических сетей выполнят ремонт силового трансформатора. Кроме того, они все оборудование подстанции, в том числе выключатели различных классов напряжения, устройств релейной защиты и автоматики и др. В ходе ремонта будут приведены в порядок предупреждающие знаки и диспетчерские наименования.

- На ремонт подстанции планируется направить порядка 1,3 млн рублей. Проведенные работы позволят не только улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей, но и продлить ресурс оборудования, повысить уровень безопасности подстанций, – отмечает директор Армавирского филиала «Россети Кубань» Дмитрий Рязанцев.

Как пояснили в компании, комплексный ремонт позволит наладить бесперебойное электроснабжение даже в период пиковых нагрузок. Обновленная подстанция также позволит обеспечить поставку электроэнергии жителям сел Благодарное, Петровское, Пискуновское, хуторов Розановский, Стукановский, Веселый, Кубань, Чайкин и поселка Светлый Отрадненского района.

Напомним, специалисты Армавирских электрических сетей в рамках подготовки электросетевого комплекса к зиме уже провели капитальный ремонт десяти крупных энергообъектов. В том числе, отремонтированы подстанции «Дивная» и «Марьино» в Успенском районе, «Соколовская», «Прогресс» и «ГПТФ» в Гулькевичском районе, «Кавказская» и «Радуга» в Кавказском районе, «Восток» и «Армавирская ТЭЦ» в Армавире, а также «Глубокая» и «Забайкаловская» в Новокубанском районе Краснодарского края.