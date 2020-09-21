Замена самолета: Футболисты ПАОК не с первого раза смогли вылететь в Краснодар

Фото: twitter.com/PAOK_FC

Самолет с греческой командой ПАОК на борту не смог вылететь в Краснодар в намеченное время. Утром соперник «Краснодара» по Лиге Чемпионов провел тренировку на домашнем стадионе «Тумба» в Салониках, после чего направился в аэропорт.

Команда разместилась на борту и приготовилась к вылету, а в официальном твиттер-аккаунте ПАОК было опубликовано фото с игроками с подписью: «Поехали».

Однако в назначенное время самолет не вылетел по неизвестным причинам. Команде потребовалась замена борта.

- Спустя два часа и с другим самолетом мы снова готовы к вылету. Надеемся, - сообщил официальный твиттер ПАОК.

В 16:07 самолет ПАОК вылетел в Краснодар и в ближайшее время приземлится в аэропорту Пашковский.

Пресс-конференция греческого клуба с участием главного тренера Абела Феррейры и защитника Фернанду Варелы на стадионе «Краснодар» запланирована на 19:30.

Матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Краснодар» - ПАОК состоится 22 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.