АО «Черномортранснефть» завершило строительство участка МН Грозный – Баку в рамках реконструкции

Фото: АО «Черномортранснефть».

АО «Черномортранснефть» завершило строительство участка магистрального нефтепровода (МН) Грозный - Баку в Республике Дагестан в рамках работ по реконструкции системы магистральных нефтепроводов.

Участок протяженностью около 1,8 км проходит по территории заказника республиканского значения «Андрейаульский» в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. Перед началом строительства проект прошел экологическую и государственную экспертизу и был одобрен Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В рамках проекта реконструкции участка МН также был реконструирован узел запорной арматуры, выполнен монтаж инженерно-технических средств охраны, колодцев сбора давления, построена высоковольтная линия электропередачи.

Строительство участка велось в течение полугода, он был уложен траншейным способом параллельно действующему нефтепроводу. При этом работа МН Грозный - Баку не прекращалась, транспортировка нефти осуществлялась по запланированному графику.

Технология укладки, а также применение средств инженерной защиты позволит обеспечить высокую степень надежности функционирования магистрального нефтепровода. Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть».