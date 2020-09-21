Любитель пьяной езды в Тихорецком районе доездился до уголовного дела

Фото ГУ МВД по краю

На автодороге Архангельская-Нововладимирская, в Тихорецком районе края инспекторы ДПС остановили машину «Деу Матиз» с 37-летним местным жителем за рулем.

Даже невооруженным глазом было сразу заметно, что водитель иномарки изрядно навеселе. Последующая проверка лишь подтвердила это. Полицейские решили проверить водителя более тщательно, и быстро выяснили, что имеют дело с весьма необычным нарушителем. Похоже, что пьяную езду он просто сделал собственным жизненным принципом.

Ранее мужчина за это лишался прав уже дважды-сначала на полтора, а затем и на три года. Мало того- сначала он был оштрафован на 30, а затем и на 200 тысяч рублей, но штрафы предпочел не оплачивать, вместо этого продолжая свое излюбленное занятие с ездой в нетрезвом виде.

Однако, похоже, теперь ему придется сесть за руль уже очень не скоро.

- ОМВД России по Тихорецкому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает ГУ МВД по краю.