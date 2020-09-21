На Кубани управления соцзащиты открыли онлайн-запись на прием Фото: Анна МАЕВА

В Краснодарском крае открыли онлайн-запись на прием в управления социальной защиты. Данная услуга стала доступной во всех муниципалитетах региона.

- Жители Кубани могут подать заявку можно на сайте министерства труда и социального развития, в разделе «Запись на прием». Необходимо только заполнить все обязательные поля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для записи достаточно смартфона, благодаря QR-коду. Каждый заявитель получит список документов, которые потребуются на приеме.

Ранее «Комсомолка» писала, что кадастровая палата Кубани открыла предварительную запись для подачи документов. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра.