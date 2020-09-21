На Кубани управления соцзащиты открыли онлайн-запись на прием
Фото: Анна МАЕВА
В Краснодарском крае открыли онлайн-запись на прием в управления социальной защиты. Данная услуга стала доступной во всех муниципалитетах региона.
- Жители Кубани могут подать заявку можно на сайте министерства труда и социального развития, в разделе «Запись на прием». Необходимо только заполнить все обязательные поля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Для записи достаточно смартфона, благодаря QR-коду. Каждый заявитель получит список документов, которые потребуются на приеме.
Ранее «Комсомолка» писала, что кадастровая палата Кубани открыла предварительную запись для подачи документов. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра.