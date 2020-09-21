В Сочи произошла массовая авария с участием трех такси и легкового автомобиля

Скрин: @chp_sochi

В Сочи произошла авария с участием четырех легковых автомобилей, три из которых - такси разных компаний. Инцидент произошел на Ривьерском мосту вечером 21 сентября.

ДТП спровоцировало пробку в центре курорта. Очевидцы рассказывают, что машины не соблюдали дистанцию и неудачно притормозили.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. - По предварительным данным причина аварии - несоблюдение дистанции.

Он уточнил, что в аварии никто не получил травм - ни водители, ни пассажиры.

Ранее «Комсомолка» писала, что в центре Сочи такси столкнулось с грузовиком. В результате ДТП есть пострадавшие.