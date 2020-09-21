В Сочи задержали авиадебошира, который ударил пассажира самолета

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

В Сочи сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности авиадебошира. Пассажир самолета был пьян, он расхаживал по салону и ударил одного из пассажиров. Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Сочи.

Правонарушителя – жителя одной из соседних республик задержали в аэропорту и доставили в дежурную часть. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили алкогольное опьянение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

По словам представителя пресс-службы, мужчина обвиняется в административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Ранее «Комсомолка» писала, что авиадебошир, из-за которого экстренно посадили самолет в Краснодаре, пойдет под суд. 32-летний житель Ленинградской области был пьян.