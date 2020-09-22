Дежурного ЕДДС накажут за информацию о четвертом погибшем после аварии с BMW в Краснодаре

Фото: Предоставлено очевидцами

Накануне на городской планерке в администрации города глава Краснодара Евгений Первышов сообщил о четырех смертях после аварии в Юбилейном микрорайоне. Но информация оказалась неправильной, мэра дезинформировал дежурный ЕДДС.

- Ошибочные данные были получены от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы. Точные официальные данные: трое погибших, один пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сотрудника ЕДДС, предоставившего ложную информацию, накажут, на него будет наложено взыскание. Администрация города принесла свои извинения родственникам и близким пострадавшего в аварии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 19 сентября автомобиль BMW M4 на огромной скорости врезался в бетонную опору линий электропередач на проспекте Чекистов. Двое парней скончались на месте, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. О смерти третьего пассажира сообщили почти сразу же. За жизнь четвертого сейчас борются врачи.