На Кубани выдали почти 4 тысячи лицензий на розничную продажу алкоголя

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала года в Краснодарском крае департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя выдал 595 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а переоформил 753. Также 364 разрешения были продлены. А более 2,2 тысяч лицензий продолжили действовать автоматически из-за пандемии.

- Многие лицензии, которые истекали с 15 марта по 31 декабря, были продлены автоматически Росалкорегулированием в соответствии с постановлением Правительства РФ без оплаты государственной пошлины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, организации, у которых лицензии продолжили действовать без продления, все равно должны не забыть подать декларации об объеме розничных продаж.

Стоит отметить, что к концу года количество точек, реализовывающих алкоголь на Кубани, увеличивается. Это происходит за счет открытия сезонных объектов. В начале года в крае этой продукцией торговали 10578 точек, сейчас более 11 тысяч.