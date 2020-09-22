У жительницы Кубани приставы взыскали 200 тысяч рублей за коррупционное преступление

Жительницу Краснодарского края суд признал виновной в коррупционном преступлении. Женщине был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Но погашать сумму должница не собиралась. К взысканию подключились приставы.

- Гражданка должна была выплатить 200 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания. Судебный пристав-исполнитель разъяснила женщине, какие последствия могут быть при уклонении от уплаты назначенного судом штрафа. После чего сумма была погашена, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время штраф оплачен в полном объеме.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с жителя Сочи приставы взыскали крупную задолженность по алиментам. Непутевый отец задолжал 800 тысяч рублей.