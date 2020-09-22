Переболевший коронавирусом мэр Краснодара рассказал о симптомах

Фото: krd.ru

В администрации Краснодара прошло планерное совещание, на котором обсуждались насущные вопросы, в том числе и обговаривались признаки заболеваемости коронавируса.

- Я сам перенес коронавирус. Могу сказать, что у меня резко поднялась температура, нарушилось обоняние – не чувствовал запахов. Сдал тест, он показал положительный результат, - поделился Евгений Первышов.

При этом специалисты отметили, что у детей или подростков может и не быть явных симптомов.

- Дети, как правило, переносят коронавирус легче, это говорит о высоком иммунетете. Симптоматика может быть разнообразной, может быть похоже на ОРВИ или грипп – красное горло, першение, кашель, насморк, боль в ухе, все, что угодно. У ребенка может быть пограничная температура между 36,8 и 37 градусов. Поэтому в школах и детсадах проводится организованная термометрия. Стоит отметить, что проявляться коронавирус может еще и кишечными расстройствами, на это тоже нужно обращать внимание, - пояснила представитель Роспотребнадзора края Светлана Дементьева.

Мэр Краснодара попросил соблюдать все рекомендации, которые дает Роспотребнадзор, чтобы не было массового распространения коронавирусной инфекции.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в августе мэр Краснодара Евгений Первышов заболел коронавирусом. Глава города попал в больницу. Оттуда он рассказывал, как его лечат.