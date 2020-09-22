Курорт «Роза Хутор» поддержал молодых предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В Сочи завершился первый форум молодых предпринимателей STARTUP SOCHI 2020, на котором участники представили свои инновационные бизнес-идеи. Горный курорт «Роза Хутор» поддержал их инициативы, выступив генеральным партнером мероприятия.

«Мы всегда с радостью относимся к идеям молодежи, в них будущее нашего города, его благосостояние и развитие. И мне приятно отметить то факт, что сама идея создания этого форума, большая часть в его организации принадлежит нашей молодежи. Эти молодые парни и девушки – фундамент развития нашего города. Мы со своей стороны готовы их поддерживать и помогать в движении вперед», – сказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В рамках мероприятия молодые предприниматели представили 400 различных проектов. После специального обучения, были отобраны шестнадцать из них и представлены экспертному совету. В его состав вошли представители Администрации Сочи, краевого министерства образования, ведущих учебных заведений, Агентства стратегических инициатив, Федерального агентства по делам молодежи, крупных предприятий города, включая курорт «Роза Хутор».

«Среди финалистов были представлены проекты, которые уже успешно работают на рынке, такие как компания по производству уникальных украшений из драгоценных металлов и свежих растений, так и те, что только планируется внедрить. Например, съедобные стаканчики, которые позволят сохранить экологию города, сеть салат-баров, предлагающих фаст-фуд правильного питания из локальных овощей и фруктов, онлайн-проекты по обучению ораторскому мастерству, по созданию на курорте военно-патриотического центра, сервис заказа экскурсий, кофейня-библиотека», - рассказали организаторы.

Победителем конкурса признана команда проекта AcademGame, посвященного организации специальных мастерских для подростков. В них они смогут освоить производство компьютерных игр.